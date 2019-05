Volontaires toujours !

La Croix-Rouge française a fêté dimanche dernier ses 20 ans d’action internationale décentralisée au Togo.

La première mission d’évaluation a été réalisée en 1999 et a permis de définir les bases de travail des volontaires de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge togolaise (CRT).

Deux décennies plus tard, une quinzaine de programmes ont été réalisés dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de l’éducation, de la santé, de la jeunesse et des sports et dans le renforcement des capacités de la société nationale ; les volontaires des deux pays répondent toujours présents.

Au cours de cette cérémonie, la Croix-Rouge togolaise a été mise à l'honneur avec la remise d'une décoration à Kodjo Dansouvi Agba, délégué aux actions internationales décentralisées à la CRT.