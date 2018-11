69 cantons des Savanes ont accès à l’eau potable

L’ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, a inauguré mardi des ouvrages d’adduction d’eau potable et d’assainissement à Nano, dans la préfecture de Tandjouaré (Savanes).

Pour améliorer les conditions de vie et d’hygiène des populations défavorisées de cette région à travers l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le gouvernement togolais et l’Agence française de développement (AFD) ont mis en œuvre il y a 6 ans le projet d’amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans la région des Savanes (PASSCO).

A ce jour les 69 cantons des Savanes, dont celui de Nano, bénéficient d’infrastructures d’assainissement et d’approvisionnement en eau potable.

L’intervention de PASSCO permet de réduire considérablement le temps et la distance des corvées d’eau pour un grand nombre de communautés rurales.

Ces forages ont, en outre, significativement amélioré la situation sanitaire en diminuant les risques de maladies d’origine hydrique.

Au total, 474 forages d’eau potable ont été construits ou réhabilités. Aujourd’hui, les forages du PASSCO donnent l’accès à l’eau potable à plus de 70.000 habitants dont environ 25.000 écoliers.

Les ouvrages se répartissent comme suit : 344 nouveaux forages réalisés (161 écoles, 21 unités de soins, 162 communautés rurales) et 130 anciens forages réhabilités (7 Ecoles, 2 unités de soins, 121 Communautés rurales). Le PASSCO a également permis la construction de 100 latrines dans les écoles.

'Ces différentes réalisations illustrent le parfait partenariat entre le Togo et la France pour répondre aux besoins et au bien-être des populations rurales, » a déclaré Marc Vizy.

Le directeur de l’AFD a indiqué que des réflexions étaient en cours avec le ministère de l’Eau et de l’Hydraulique villageoise pour implémenter une phase 2 du projet PASSCO axée sur la maintenance des ouvrages d’adduction d’eau potable en milieu rural.

Lors de la cérémonie, le diplomate français avait à ses côtés Damehane Yark, le ministre de la Sécurité, François Jacquier, directeur de l’AFD pour le Togo, et Didier Renard, chef de projet Eau-Assainissement de l’Agence française.