ADP récompense une association active au Togo

La Fondation Groupe ADP (aéroports de Paris) a récompensé jeudi 3 lauréats à l’occasion de la remise de ses Prix 2019.

L’un d’eux a été remis à ‘Luçiolenvol’ qui a pour objectif d’œuvrer à l’épanouissement des femmes dans la commune de Tchamba au Togo.

L’association a été créée il y a 9 ans à Créteil (France).

Ses actions prioritaires portent sur la scolarisation des fillettes et jeunes filles, mais elles visent également à favoriser l’alphabétisation des femmes, leur ouverture à la culture et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’éducation sanitaire et nutritionnelle.

‘Notre Fondation doit aider à construire le monde de demain’, explique Augustin de Romanet, le président d’ADP.

Chaque association a reçu un chèque d’un montant de 3000 euros.