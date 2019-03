Accès à l’eau potable : le numérique change tout

Antoine Gbebgeni (G), Cina Lawson et Koutéra Bataka

Le gouvernement a lancé vendredi un nouveau dispositif baptisé ‘SOFIE’ (Suivi des ouvrages de forage et des indicateurs pour l'eau).

Grâce à la téléphonie mobile, il sera possible d'assurer aux populations des zones rurales un approvisionnement permanent en eau potable par un suivi en temps réel des ouvrages de forage.

La plateforme permet notamment de détecter des pannes sur le réseau et de les localiser au moyen du GPS et d’intervenir rapidement.

La phase pilote, lancée en 2018, a permis de connecter 2.406 forages. Les résultats ont été satisfaisants. 9.460 autres forages seront rapidement connectés.

SOFIE a été officiellement inauguré à Wahala (préfecture de Haho) par la ministre de l’Economie numérique et Innovations technologiques, Cina Lawson, et par ses collègue de l’Eau, Antoine Gbebgeni, et de l'Agriculture, Koutéra Bataka.

‘Ce projet confirme une nouvelle fois le rôle du numérique comme précieux outil de développement’, a déclaré Mme Lawson.

De son côté, Antoine Gbebgeni s’est déclaré convaincu que le Togo était en mesure de parvenir à l'accès universel à l'eau potable dans un avenir pas très éloigné.