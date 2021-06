Le conseil d’administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est réuni vendredi en visio-conférence pour sa session ordinaire, sous la présidence de Serge Ekue, président du conseil d’administration, président de la BOAD.

Les administrateurs ont examiné et approuvé neuf propositions de financement.

10,7 milliards de Fcfa ont été accordés pour l’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti (PATA-OTI) : Zone 4 (Sadori, Fare et Koukombou) et Zone 5 (Nali et Koulifiekou).

Le projet vise à faciliter l’accès des producteurs aux facteurs de production modernes, à améliorer la productivité agricole, à créer les conditions d’éclosion d’une classe d’entrepreneurs agricoles, précise la Banque.