Cantines scolaires : faire plus et mieux

Le ministre du Développement à la base a présenté mercredi en conseil des ministres une communication relative à des avant-projets de décrets sur l’alimentation scolaire.

Lancé depuis 2008, le programme de cantines scolaires a fourni plus de 76 millions de repas pour un coût de près de 22 milliards.

Cette initiative permet de réduire la faim et la malnutrition infantile tout en encourageant les ménages les plus vulnérables à envoyer leurs enfants à l’école et de les y maintenir contribuant ainsi à l’amélioration du taux de scolarisation et au développement de l’économie locale. Elle permet aussi une meilleure assiduité des élèves.

Les futurs décrets concernent les modalités d’approvisionnement et de stockage des produits destinés aux cantines scolaires.