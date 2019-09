Comment doper les investissements dans l'énergie solaire ?

Six pays d'Afrique subsaharienne, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo veulent mettre en place un cadre juridique supranational pour la soumission et le financement des projets solaires.

Ils sont réunis depuis mardi à Lomé.

En l’absence de bases claires, les bailleurs de fonds hésitent à financer le développement d’infrastructures solaires dans leur pays.

‘Le potentiel solaire existe en Afrique subsaharienne, mais aujourd'hui les points de blocage sont l'absence d’un cadre juridique harmonisé qui favorise des financements et des garanties adaptés’, explique Ousmane Diawara, expert dans les énergies renouvelables.

Au Togo comme ailleurs sur le contient, il y a un véritable intérêt économique et écologique à développer les nouvelles énergies, soulignent les acteurs du secteur.

Le Togo s'est engagé vers la transition énergétique avec une stratégie d'électrification fortement adossée au solaire. Selon les prévisions, 50% des ménages auront accès à l’électricité solaire d’ici 2023 via des solutions hors-réseau.