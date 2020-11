Grandes ambitions énergétiques

Le développement du secteur énergétique est la priorité des priorités au Togo. D’ici 10 ans, le pays veut parvenir à une couverture universelle.

Pour Mawunyo Mila Aziable, la ministre déléguée auprès du président de la République, chargée de l'Energie et des Mines, l’objectif tenable est d’avoir 75% des besoins à partir d’énergies renouvelables.

Réduire la dépendance énergétique et fournir une électricité propre et bon marché, c’est le challenge à relever.

Le Togo mise sur le hors-réseau et sur les centrales photovoltaïques.

Le plus grand projet solaire en cours en Afrique de l’Ouest est en phase de développement à Blitta (270 km de Lomé).

Cette stratégie passe par un rôle accru de la CEET (compagnie d'énergie électrique du Togo), l’opérateur public.

'La CEET jouera sa partition qui est d'assurer à l'horizon 2030, 100% d'accès à une électricité de qualité, fiable et abordable à tous les concitoyens, et cela dans le respect des normes en vigueur dans la production, le transport et la distribution de l'électricité', explique Laré Santiégou, directeur général de la société.

L'existence d’un réseau électrique de qualité est la pierre angulaire de tout développement.