Indépendance énergétique

L’inauguration de la centrale électrique ‘Kékéli Efficient Power’ devrait se dérouler vendredi.

La centrale est située en zone portuaire. Elle sera dotée d’une puissance installée de 65 MW et fonctionnera en cycle combiné, permettant de produire plus d’électricité sans consommation additionnelle de gaz et en limitant les rejets de CO2.

Le projet est développé par le Groupe Eranove avec le soutien d’un pool bancaire comprenant Orabank Togo, , la BOAD, l’AFC (Africa Finance Coroporation), la Banque Atlantique Togo, la BIA Togo et NSIA.

Les turbines viennent de chez Siemens, l’un des leaders mondiaux.

La construction a été assurée par le Groupe espagnol Grupo TSK (EPC).

Eranove va assurer l’exploitation et la maintenance de cette centrale qui sera à terme exploitée et managée par des Togolais.

L’Etat est co-actionnaire à 25% de la centrale à travers une prise de participation de Kifema Capital, une société d’investissement ayant pour actionnaires le fonds souverain Togo Invest, et les institutions nationales CNSS, INAM et CCIT.