L'INSEED se réinvente

L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) va faire évoluer ses méthodes d’analyses et d’enquêtes pour obtenir des données affinées indispensables aux politiques de développement.

Les études régulières portent sur le niveau de pauvreté, le taux d'accès à l'assainissement de base, à à l’éducation, à l’emploi …

Toutes ces informations permettent d’orienter la stratégie publique.

'Nous sommes en train de réorganiser l'ensemble de nos bases de données pour tenir compte du contexte de décentralisation, notamment avec les nouvelles communes', a indiqué lundi Koamé Kouassi, le directeur général de l’INSEED.

Une réforme imposée par le plan national de développement (PND).

L’INSEED, créé en 2015, a pris le relais direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale .