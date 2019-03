La Journée mondiale de l’eau se déroule ce 22 mars

L’eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau, ainsi que la gamme de services qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement.

De la nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale, l’eau contribue à l’amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de milliards d’individus.

Le thème retenu cette année par l’ONU est : ‘Ne laisser personne de côté’.

Il s’agit d’une adaptation de la principale promesse du Programme de développement durable à l’horizon 2030 : tout le monde doit pouvoir bénéficier des progrès accomplis en matière de développement durable.

L’une des cibles de l’objectif de développement durable 6 consiste à assurer, d’ici à 2030, l’accès de tous à l’eau et une gestion durable des ressources en eau. Concrètement, cela signifie qu’il ne faut laisser personne de côté.

Antoine Lekpa Ggegbeni, le ministre de l’Eau, a appelé vendredi à un regard nouveau sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement.

Si tout n’est pas encore parfait, les choses se sont améliorées. Le taux de desserte national est passé de 42% en 2005 à plus de 54% aujourd'hui. L’objectif est de parvenir à une couverture de 68% d’ici 2022.

Plus de 1500 forages ont été réhabilités l’année dernière, d’autres sont installés dans les zones rurales. Le budget a prévu cette année des montants très importants pour moderniser le réseau.