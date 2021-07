Mario Pezzini, le directeur du Centre de développement de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), s’est entretenu mercredi à Lomé avec le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé.

Lors de la discussion, il a été question de développement à la base et d’inclusion.

‘Penser des mécanismes de planification à la base avec les communautés est indispensable. A cet égard, l’expérience du Togo est enrichissante et pourrait être dupliquée dans d’autres pays’, a-t-il indiqué.

Mario Pezzini participe sur place à une conférence internationale sur le développement à la base.

‘Les politiques publiques pour les communautés de base : stratégies, approches novatrices et résilience. Tel est le thème de cette rencontre.

Le Togo a adhéré il y a deux ans au Centre de développement de l’OCDE.

Cet organe aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.