‘La France est convaincue de l’efficacité du volontariat'

La IXe édition de la Journée du Volontariat Français (JVF) s’est déroulée en fin de semaine à Lomé.

Un événement dont l’objectif est de mettre en valeur les volontaires qui contribuent au développement et au renforcement du secteur de la solidarité internationale.

La JVF constitue également une opportunité pour les acteurs du volontariat (institutionnels et associatifs, structures d’accueil et d’envoi, partenaires, volontaires locaux et internationaux) de mener des réflexions autour des enjeux de reconnaissance de l’importance du volontariat dans l’atteinte des objectifs de développement durable au Togo.

Cette édition avait d’ailleurs pour thème ‘L’engagement volontaire au Togo, aujourd’hui et demain’.

Marc Vizy, l’ambassadeur de France, a souligné que le volontariat français connaissait un engouement particulier au Togo. Il a salué les centaines de jeunes Français qui, chaque année, s’engagent auprès de la population togolaise. Le diplomate a aussi mentionné l’enjeu que représente le volontariat de réciprocité pour la France et le Togo. En 2019, 9 jeunes Togolais se sont rendus en France.

‘La France est convaincue de l’efficacité et de l’utilité du volontariat œuvrant aux côtés des sociétés civiles de par le monde’, a déclaré M. Vizy.

De son côté, Victoire Tomegah-Dogbé, la ministre du Développement à la base, qui pilote le projet depuis sa création, s’est félicitée des excellents résultats obtenus par le volontariat au Togo et par son volet réciprocité.

Elle avait à ses côtés le président du conseil d’administration de l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), le représentant de France-Volontaires Togo et le conseiller de coopération culturelle de l’ambassade de France.