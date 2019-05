Le Togo rejoint le Centre de développement de l'OCDE

Le Togo va devenir membre du Centre de développement de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques).

Cette organe aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.

Il facilite le dialogue entre les gouvernements, en impliquant les acteurs publics, privés et philanthropiques.

Les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie participent en tant que membres à part entière au Centre, où ils interagissent sur un pied d'égalité avec les membres de l'OCDE.

C’est donc un atout pour le Togo.

Plusieurs pays africains sont déjà membres du Centre, c’est le cas de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Sénégal et du Cap Vert.