Les choses sérieuses commencent

La mise en oeuvre opérationnelle du programme Threshold est effective depuis jeudi.

Le Togo est bénéficiaire du Threshold, ou programme de seuil, accordé par le Millenium Challenge Corporation (MCC)

C’est un dispositif conçu par le Congrès américain pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable dans les pays en voie de développement.

Le MCC s'est engagé à accompagner le pays avec une enveloppe de 35 millions de dollars.

Ce fonds soutiendra les réformes, d'abord dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, en accompagnant les efforts du gouvernement et étendre l'accès à des services d’internet et de téléphonie de haute qualité à des coûts abordables aux couches les plus défavorisées.

Dans le domaine foncier, les fonds accordés contribueront à accroître l’accès formel des citoyens à la terre grâce à la reconnaissance et une meilleure protection des droits de propriété.

L’accord de seuil avait été annoncé en 2019, mais le décaissement était conditionné à la création d’un organisme chargé de sa mise en œuvre afin d’assurer l’efficacité de l’aide, sa traçabilité et sa transparence.

Un décret adopté la même année en conseil des ministres avait acté sa création.

La prochaine étape consistera à remplir l’ensemble des critères exigés par le MCC. Le graal pour obtenir un soutien de plusieurs centaines de millions de dollars.