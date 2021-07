Les nouveaux acteurs du développement énergétique

EDF lance la 4e édition des prix EDF Pulse Africa : un appel à projets destiné aux PME et start-up africaines.

Les porteurs d'un projet innovant peuvent soumettre leur candidature. A la clé pour le vainqueur, 15.000 euros et le coup de pouce de EDF Pulse Africa Factory.

Ce concours d’innovation a l'ambition de soutenir et d’accompagner les innovateurs africains, véritables acteurs du développement énergétique.

Une culture de l’innovation émerge sur le continent et apporte des solutions directement utiles aux africains.

Cette année, l’novation porte sur la production off grid (hors-réseau), les services et usages électriques et l’accès à l’eau.

EDF est devenu actionnaire de Bboxx qui fournit des solutions off grid au Togo.