Le Togo a besoin de données statistiques de qualité pour mieux répondre aux défis du développement socioéconomique.

Recensements périodiques de la population, enquêtes auprès des ménages, informations relatives à des enjeux sociaux essentiels ou encore statistiques économiques clés tirées de recensements et d’enquêtes auprès des agriculteurs et des entreprises : toutes ces données sont indispensables pour guider le processus décisionnel, parvenir à une répartition efficace des ressources et évaluer l’impact des politiques et des interventions sur le développement.

Les faiblesses institutionnelles et l’absence de financements continuent de peser sur la qualité des statistiques au Togo.

Avec les moyens à sa disposition, l’institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) fait de son mieux pour fournir les données les plus fiables possible.

Il a présenté jeudi son premier annuaire statistique national.

Plusieurs domaines sont pris en compte.

Toutes les données clés de l’économie et de divers secteurs d’activités sur la période 2014-2019 sont prises en compte.

L’outil doit servir aux pouvoirs publics pour le suivi et l’évaluation des différents programmes de développement et pour la planification.

L’INSEED devrait recevoir prochainement un appui de 30 millions de dollars de la Banque mondiale.

Cette dernière a lancé le Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’ouest (PHASAO) qui concerne 7 pays.