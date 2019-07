Privilégier les acteurs de terrain

Le recours aux ONG est souvent plus efficace

De nombreux pays et organisations internationales passent désormais par des ONG pour mener à bien des projets sur le terrain. Un système jugé plus efficace.

L’Allemagne, la France, l’Union européenne, notamment, accordent des subventions à des associations reconnues pour leur sérieux et pour leur bonne implantation locale.

La FAO suit ce mouvement. Elle vient d’octroyer 73 millions de Fcfa à trois organisations de la société civile actives dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la protection de l’environnement.

Atteindre la sécurité alimentaire pour tous est au cœur des efforts de la FAO.

L'organisation onusienne contribue à éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, à éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous.