Projet innovant dans le nord

Depuis près de 50 ans, l'ONG Acting for Life agit dans le monde pour vaincre durablement la pauvreté et assurer aux personnes les plus démunies des conditions de vie décentes. Elle est active au Togo.

Grâce au soutien de l’Agence française de développement (AFD), le projet PAMPEC propose une formation en éco-construction dans la région des Savanes et de Kara.

L’objectif, explique François Jacquier, le directeur de l’AFD pour le Togo, est de favoriser l’emploi des jeunes à travers le recours à des matériaux locaux pour des bâtiments durables; 100% ODD.

Le PAMPEC est un projet multipays (Bénin, Mali et Togo) qui vise à améliorer le développement économique et social des artisans et des jeunes sur le territoire d’intervention et plus spécifiquement favoriser l’insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment par le développement d’une offre nouvelle de formation, un dispositif de suivi-insertion et l’appui au développement de filières territoriales d’écoconstruction.