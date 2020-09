Le 8212. C'est le numéro vert lancé par l'Agence nationale de développement à la base.

Les Togolais pourront formuler des réclamations ou obtenir des informations sur les aides proposées.

Ce dispositif doit permettre de renforcer la qualité des services aux communautés qui sont bénéficiaires des filets sociaux et des services de base (FSB).

Transferts en espèces et en nature, allocations vieillesse, chantiers publics et programmes de cantine scolaire : on estime que les filets de protection sociale ont permis à 36% des personnes les plus démunies à s’extraire de l’extrême pauvreté.

Ce chiffre met en évidence le rôle considérable de ces programmes destinés aux ménages pauvres et vulnérables dans la lutte contre la pauvreté.

Les données disponibles montrent aussi que les programmes de filets sociaux concourent à l’atténuation des inégalités et à une réduction d’environ 45 % de l’écart de pauvreté.