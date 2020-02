Toutes les raisons d’être optimiste

L'enquête la plus complète à ce jour sur les aspirations de la jeunesse africaine vient d’être publiée.

‘Africa Youth Survey 2020’ révèle un afro-optimisme croissant parmi les jeunes du continent, motivé par un fort sentiment de responsabilité individuelle, un état d'esprit post-colonial, l'esprit d'entreprise et la confiance dans une identité africaine commune . Les jeunes africains croient qu’ils peuvent résoudre les problèmes en collaboration et espèrent lutter contre la corruption, instaurer la paix et améliorer leurs conditions de vie personnelles.

Ces résultats, qui contrastent fortement avec les stéréotypes mondiaux et les récits dépassés d'un continent sans espoir, ont été dévoilés par la Fondation de la famille Ichikowitz (Afrique du Sud).

L'African Youth Survey 2020 a été menée dans 14 pays africains, dont le Togo, dans une tentative sans précédent d'impulser les aspirations, les motivations et les points de vue de l'une des principales données démographiques du monde.

Les thèmes traités portent sur le développement, l’économie, le terrorisme ou la corruption, la santé, l’emploi notamment.