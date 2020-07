Un modèle de coopération utile

‘2019 a été une année d’engagement et de travail acharné à vos côtés pour aider le Togo à atteindre ses objectifs de développement équitable et durable’, écrit Aliou Mamadou Dia, le représentant du PNUD, à l’occasion de la publication du rapport 2019.

M. Dia salue le renforcement de la gouvernance publique soutenue par le PNUD et d’autres partenaires qui a contribué à l’apaisement du contexte socio-politique favorisant ainsi la reprise de l’activité économique et l’augmentation de la demande intérieure

Une analyse de l’évolution du Togo en matière de développement humain entre 1990 et 2018, révèle que le pays a réalisé un gain de 26,6%.

La mission du PNUD est simple : oeuvrer à faire en sorte que chaque Togolais, en particulier les pauvres et les plus vulnérables, bénéficient des fruits du développement et soient protégés contre les effets néfastes des catastrophes naturelles et des changements climatiques.

Le PNUD Togo entend demeurer le partenaire stratégique du Togo pour la réalisation des priorités nationales de développement intégrant la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Le Programme pays pour la période 2019-2023 est aligné sur les priorités du plan national de développement (PND 2018-2022), le Plan Stratégique du PNUD (2018-2021) et le Cadre de Coopération pour le Développement Durable entre le Togo et les Nations Unies.