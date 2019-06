Discussions complexes entre pays ACP et UE

Entamées en septembre dernier, les discussions sur le renouvellement de l’Accord de Cotonou avancent lentement, explique le quotidien français L’Opinion dans un article paru récemment.

L’Accord de Cotonou, qui régit depuis 2000 les relations politiques, économiques et financières entre l’Union européenne et les pays d’Afrique subsaharienne, expire le 29 février 2020.

Les négociations sur l’avenir du partenariat eurafricain sont lancées depuis neuf mois mais n’ont pas beaucoup avancé.

Elles sont menées par Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo et négociateur en chef du groupe des pays ACP, et Neven Mimica, Commissaire européen pour la Coopération internationale et le Développement.

Pour l’instant, l’UE retarde la validation de la feuille de route des négociation dans l’attente de la nomination de la nouvelle équipe à la tête de ses instances. Et c’est ce qui semble retarder les discussions, explique L’Opinion.