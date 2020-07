Fin de mission

Le chargé d'Affaires de la délégation de l'Union européenne au Togo, Bruno Hanses, quittera ses fonctions la semaine prochaine.

'C'est un départ plein d'émotion, de souvenirs et surtout de gratitude vis-à-vis du Togo et les magnifiques personnes que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer au cours de ma mission', a-t-il confié.

M. Hanses a passé 3 ans au Togo.

Son départ ne signifie pas un ralentissement de la coopération; bien au contraire, a-t-il expliqué.

'L'émergence du Togo est un chantier ambitieux avec de nombreux défis à relever. Le Togo pourra toujours compter sur l'Union européenne et la Team Europe’.