Le G5-Sahel traverse une période difficile

Faure Gnassingbé a reçu le 28 avril Maman Sambou Sidikou, secrétaire exécutif du G5 Sahel.

‘L’espace G5-Sahel traverse une période particulièrement difficile et douloureuse, nous venons de perdre le Président en exercice du G5-Sahel, le Maréchal Idriss Deby du Tchad. Nous vivons des attaques tous les jours contre les civils innocents. J’ai fait au Président du Togo, le point de la situation et ce que nous faisons’, a-t-il déclaré selon des propos publiés sur le site de l’organisation.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité créé par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.