'Le peuple chinois ne permettra jamais à des forces étrangères de l'opprimer'

Les relations déjà très étroites entre la Chine et le Togo vont encore se renforcer, a affirmé jeudi Chao Weidong, le représentant de Pékin à Lomé.

‘Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre de la feuille de route 2020-2025. Nous sommes convaincus qu’avec nos efforts conjugués, nos deux peuples pourront sûrement réaliser le rêve chinois et le rêve du Togo’, a-t-il déclaré lors d’une intervention à la télévision publique à l’occasion du 100e anniversaire de la création du Parti communiste (PCC).

'Le peuple chinois s'est levé' et sa 'renaissance' après plus d'un siècle de sous-développement et d'invasions est 'irréversible': le président Xi Jinping a usé de forts accents patriotiques lors du centenaire du Parti.

Le temps où les Chinois 'pouvaient être foulés aux pieds, où ils souffraient et étaient opprimés est à jamais révolu', a-t-il lancé depuis la porte Tiananmen à Pékin, d'où son lointain prédécesseur Mao Tsé-toung proclama la République populaire en 1949.

Après des allusions aux guerres de l'Opium, au colonialisme occidental et à l'invasion japonaise (1931-1945), Xi Jinping a loué le PCC pour avoir permis l'augmentation du niveau de vie et restauré la fierté nationale.

'Le peuple chinois ne permettra jamais à des forces étrangères de l'intimider, de l'opprimer ou de l'asservir. Quiconque s'y risquerait sera anéanti devant une Grande muraille d'acier édifiée par 1,4 milliard de Chinois', a-t-il mis en garde.