Lomé et La Havane engagés dans un partenariat sud-sud

Le nouvel ambassadeur du Togo à Cuba, Frédéric Hegbe, a présenté mercredi ses lettres de créances au président Miguel Díaz-Canel.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef de la diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez Parilla.

L’ambassadeur a salué la qualité de la coopération avec La Havane.

Les deux pays sont liés par une série de traités bilatéraux : accord-cadre de coopération économique, commerciale, technique, scientifique, culturelle et sociale et commission mixte.

‘Dans un monde de plus en plus concurrentiel et marqué par des crises de tous genres, la mutualisation des moyens et la collaboration entre nos pays sont les voies les plus appropriées pour participer à la gestion des grands dossiers contemporains et pour réaliser des progrès en matière de développement (…)’, a déclaré M. Hegbe.

Il a proposé au président cubain un ‘véritable partenariat sud-sud’.

Ana Teresita Gonzalez Fraga échange avec l'ambassadeur togolais

L’ambassadeur a profité de l’occasion pour exposer les grandes lignes du Plan national de développement (PND) qui fait la part belle à l’agriculture ; un secteur qui intéresse Cuba.

Lors de son séjour, l'ambassadeur togolais s'est également entretenu avec Ana Teresita Gonzalez Fraga, vice-ministre des Relations extérieures.

La visite s'est achevée dans la soirée avec un dépôt de germe au monument José Marti, Place de la Révolution à La Havane.