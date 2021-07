Où en est la coopération entre le Togo et l'Iran ?

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, s’est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif.

Au menu des discussions, la coopération bilatérale indique l’agence officielle IRNA.

Deux accords avaient été signés en 2010 entre Lomé et Téhéran, le premier concernant l’exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et le second portant sur l’autorisation de prospection accordée aux entreprises iraniennes dans le secteur minier.

L’Iran a également financé la construction d’un bloc pédagogique à l’Université de Kara (nord du Togo).