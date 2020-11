La situation sécuritaire est préoccupante au sein de la Cédéao.

Il y a d’abord les menaces terroristes, l’extrémisme violent et la piraterie maritime. Il y a ensuite la situation politique marquée par les élections conflictuelles, les tensions ethniques et la fragilité des zones les plus vulnérables.

Lors d’une communication en conseil des ministres mercredi, le chef de la diplomatie, Robert Dussey, n’a pas caché ses préoccupations et celles du gouvernement.