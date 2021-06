Turquie-Togo : tout est possible

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, était en Turquie la semaine dernière pour sceller une nouvelle alliance politique et économique avec Ankara.

Il a reçu un accueil chaleureux de la part du monde des affaires et des dirigeants politiques.

La Turquie renforce ses relations avec l’Afrique. Une ambassade vient d’ ouvrir à Lomé. Signe de l’intérêt croissant que porte ce pays au potentiel qu’offre le Togo.

A sa tête une femme, Esra Demir. Une diplomate chevronnée et francophone qui a été en poste au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Republicoftogo.com : Où en est la coopération entre Ankara et Lomé ?

Esra Demir : La présence d’une ambassade au Togo change beaucoup de choses.

Avec l’ouverture de cette représentation, nous voulons exprimer notre volonté politique d’approfondir la coopération dans tous les domaines.

Nous avons récemment échangé avec la présidente de l’Assemblée nationale sur le renforcement de notre relation interparlementaire.

Nous espérons pouvoir commencer les premières visites vers la fin d’année entre nos deux parlements.

Nos relations politiques, il faut le rappeler ont toujours été bonnes.

La Turquie et le Togo sont des pays frères. Notre ministre des Affaires étrangères était à Lomé l’année dernière et le vôtre vient juste de rentrer d’une visite en Turquie.

Ce voyage a été très fructueux. Plusieurs accords ont été conclus, un accord de coopération commerciale et économique, un mémorandum d’entente relatif aux activités de la fondation Maarif.

Le Togo devrait à son tour ouvrir une ambassade à Ankara.

Republicoftogo.com : Existe-t-il des projets en matière de défense commune ?

Esra Demir : La Turquie combat le terrorisme depuis 1994. On a une certaine expérience dans ce domaine.

Avec le Togo, nous pouvons collaborer au niveau de la formation et de l’armement. La Turquie a une industrie de défense assez développée avec les drones, notamment.

D’ailleurs la ministre de la Défense du Togo est attendue au mois d’août en Turquie pour participer à la Foire de l’industrie de défense, un évènement qui se déroule tous les 2 ans. Sur place, elle rencontrera son homologue afin d’évoquer les pistes de coopération.

Le Togo est à la fois confronté à la menace terroriste et à la piraterie maritime. Nous pouvons certainement l’aider.

Republicoftogo.com : Votre action se développe aussi dans le domaine du développement et de l’inclusion

Esra Demir : Depuis mon arrivée. J’ai visité le centre de formation artisanale Deo Gratias. C’est un projet de notre Agence de développement Tika, qui a réhabilité les lieux.

L’éducation est pour nous prioritaire.

Prenez la question du terrorisme. Pour le combattre, la formation et l’éducation sont très importantes.

Si on arrive à donner un avenir aux jeunes, il ne s’aventureront pas vers l’extrémisme.

Quand ils n’ont aucune perspective d’avenir, certains peuvent être tentés par le terrorisme.

Nous pensons également à des projets pour soutenir les femmes. Au Togo, elles sont fortes et battantes.

Nous avons également des idées pour l’agriculture. L’irrigation et la mécanisation sont nécessaires. C’est une meilleure production, des revenus plus importants pour les foyers et pour les jeunes.

Enfin, nous travaillons à développer le secteur touristique.

Republicoftogo.com : Lors de son séjour à Ankara, le chef de la diplomatie togolaise a évoqué la tenue d’un Forum économique Togo-Turquie

Esra Demir : L’idée est de réunir les hommes d’affaires des deux pays. Le Togo est un pays dynamique et ouvert. Ce projet sera de nature à stimuler la coopération économique.

Republicoftogo.com : L’arrivée à Lomé des avions de Turkish Airlines a été évoquée depuis plusieurs années. Le dossier a-t-il avancé ?

Esra Demir : Ce serait bien. Les négociations allaient bon train, mais le covid-19 a un peu changé la donne.

Republicoftogo.com : A quand une visite du président Erdogan au Togo ?

Esra Demir : Les visites présidentielles sont importantes dans les deux sens. Elles contribuent à accélérer la coopération. Notre président n’est jamais venu au Togo.C’est quelque chose qui lui tient à cœur. J’espère qu’avant mon départ, il y aura un déplacement présidentiel.

Republicoftogo.com : Existe-t-il des similitudes politiques entre la Turquie et le Togo ?

Esra Demir : Dans un sens oui. Ce sont deux systèmes dans lesquels l’exécutif est très fort. Cependant, je n’ai pas fait une étude comparative des constitutions des deux pays pour aller plus loin dans la comparaison.