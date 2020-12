L’ambassadrice du Sénégal au Togo, Binta Samb Ba est arrivée en fin de mission après un séjour de 5 ans, plus long que la norme générale.

Lors d’un dîner officiel mardi, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a rendu hommage à la diplomate.

‘Une femme qui a le sens des responsabilités, de l’altérité et des relations humaines. Pour être un bon diplomate, il faut des qualités humaines et vous en disposez Madame l’Ambassadeur’, a-t-il déclaré.

Binta Samb Ba et Robert Dussey

Les relations entre le Sénégal et le Togo ont été redynamisées et raffermies dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a indiqué le ministre. Entente parfaite également au plan multilatéral ‘avec des vues communes sur plusieurs sujets préoccupants la communauté internationale tels que le changement climatique, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la soutenabilité des dettes africaines et l’égalité homme/femme’.