Une page se tourne au Tchad

Faure Gnassingbé et Mahamat Idriss Déby

La cérémonie d'hommage au président tchadien Idriss Déby Itno (IDI), mort lundi selon la présidence, s'est déroulée vendredi à N'Djamena, en présence de nombreux chefs d'Etats, dont le Togolais Faure Gnassingbé.

Le cercueil d'Idriss Déby, monté sur le plateau d'un pick-up, drapé du drapeau national et entouré de soldats de la garde présidentielle, est arrivé place de la Nation.

Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président et nouvel homme fort du pays, à la tête d'un conseil militaire de transition, est arrivé à la cérémonie en tenue militaire, sous très forte escorte. Il s'est recueilli devant le cercueil de son père, en se mettant au garde à vous.

Lors de la cérémonie, le président togolais était assis à côté de son homologue français, Emmanuel Macron.

Vingt et un coups de canon ont été tirés et les honneurs militaires ont été rendus à celui qui a été élevé au rang de Maréchal du Tchad le 11 août dernier.

Après les prises de paroles et une prière à la Grande Mosquée de N'Djamena, la dépouille d'Idriss Déby a été emmenée en avion à plus d'un millier de km, à Amdjarass, petit village non loin de sa ville natale de Berdoba, chef-lieu de la province de l'Ennedi Est (nord-est), près de la frontière soudanaise, où il sera inhumé au côté de son père.

‘Je salue la mémoire de l’illustre disparu et sa grande contribution dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et sur le continent’, a écrit M. Gnassingbé dans un tweet posté dans la soirée.