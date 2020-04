Xi Jinping et Donald Trump

Donald Trump et Xi Jinping ont adressé lundi des messages de félicitations à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance.

‘Depuis 60 ans, grâce aux efforts conjugués et inlassable du peuple togolais, le Togo a obtenu des réalisations remarquables dans son développement économique et sociale (…) Entre nos deux pays, il y a une confiance politique mutuelle et une amitié traditionnelle’, écrit le président chinois.

Face à l'épidémie du coronavirus, originaire de Wuhan, ‘la chine est disposée à apporter son soutien et son aide à la partie togolaise dans la mesure de ses possibilités en vue de remporter ensemble la victoire finale de cette bataille’, ajoute le leader chinois.

Pour Donal Trump, : ‘La célébration de l'indépendance du Togo est une chance de réfléchir sur nos valeurs communes de liberté de compassion et de respect des droits de l'homme et de la dignité humaine’.

‘Les États-Unis ont toujours apprécié les efforts du Togo pour suivre le développement économique, améliorer le climat des affaires et pour apporter des contributions importantes à la paix et à la sécurité régionale’, indique le président américain.