Visite du président malien

Bah N’daw (G) et Faure Gnassingbé vendredi à Lomé

Bah N’daw, le président de la transition malienne, effectue vendredi une visite de travail au Togo. Il a eu un entretien dans la journée avec son homologue Faure Gnassingbé.

Choisi par la junte qui a pris le pouvoir en août 2020, sous la pression de la Cédéao, M. N’daw a la redoutable mission de pacifier le pays face aux extrémistes islamises et de préparer le terrain à un processus démocratique qui doit mener à des élections présidentielles.

Cette visite de travail et d’amitié offre l'occasion d'échanger sur la coopération entre les deux pays et sur les sujets d'intérêt commun dont ceux liés à la paix et la sécurité sous-régionale, précise-t-on de source officielle.