Les petits producteurs directement frappés par la crise sanitaire

A l’échelle mondiale, ils assurent un tiers des besoins alimentaires. Dans les pays à faible revenu, en Afrique, Asie ou Amérique latine, les petits producteurs agricoles couvrent jusqu’à 80 % de la production.

C’est dire le rôle essentiel qu’ils jouent pour la sécurité alimentaire, insiste Gilbert Houngbo, président du Fida, le fonds international de développement agricole, institution onusienne basée à Rome, à l’occasion d’un pré sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires.

Le Figaro paru jeudi consacre un article sur le rôle jouée par l'organisation onusienne.

La pandémie de Covid-19 a porté un rude coup à ces populations, dont la grande majorité est dépourvue de protection sociale. « L’impact a été immédiat et très sévère dans certains pays, plus diffus dans d’autres. Les problèmes étaient déjà là avant le Covid, qui les a accentués », constate le patron du Fida et ancien pemier ministre du Togo.

______

Le Figaro du 29 juillet 2021