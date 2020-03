Tout pour faciliter le business

Le Togo a mené d’importantes réformes pour améliorer le climat des affaires et attirer l’investissement dont il a besoin pour assurer son développement. Des progrès soulignés dans le rapport Doing publié il y a quelques mois.

Ces évolutions concernent de nombreux domaines dont la justice commerciale avec une accélération des procédures et l’existence d’un système de gestion électronique des dossiers au Tribunal de commerce de Lomé. On peut également mentionner la dématérialisation de l’assignation et la publication sur le site du Tribunal des décisions rendues.

L’Etat favorise les conciliations et a créé une Chambre des petits litiges.

La réforme porte aussi sur le foncier. Elle concerne la délivrance des permis de construire et la mise en place d’un Guichet foncier unique.

Pour stimuler le commerce transfrontalier, les autorités ont pris un certain nombre de mesures dont la dématérialisation de la procédure de délivrance du certificat d’origine et du dédouanement avec le système Sydonia World.

Le Guichet unique du commerce extérieur permet d’effectuer les formalités en ligne en quelques minutes et d’effectuer en même temps les déclarations à l’administration (douane, impôts).

Ce dispositif, qui contient d’autres innovations, est de nature à stimuler le commerce et les échanges et à attirer au Togo des opérateurs économiques étrangers.

La situation géographique du pays en fait un hub naturel vers les pays de l’hinterland.