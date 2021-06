Accès à des ressources éducatives de qualité

Les autorités togolaises ont lancé mercredi le projet ‘Ressources éducatives’. Une initiative régionale lancée par l'Agence française de développement (AFD) et mise en oeuvre par l’UNESCO.

Elle vise à renforcer l’accès des élèves du primaire et du secondaire en Afrique subsaharienne francophone à un ensemble de ressources éducatives de qualité, y compris numériques.

L’objectif est de stimuler le développement de politiques publiques en faveur du livre et de la lecture à travers la conduite d’actions de plaidoyer, de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne du livre en accompagnant la structuration de la filière au niveau local et de mettre en place des actions de sensibilisation et de médiation permettant de faire évoluer la perception et l’usage du livre.

‘Ce projet va stimuler l’acquisition du savoir par la facilitation de l’apprentissage’, a déclaré Jildaz Evin, directeur adjoint de l’AFD au Togo.

Deux millions de nouveaux élèves fréquenteront le primaire d’ici 10 ans. Un défi qu’il faut relever en proposant une offre éducative de qualité.

Le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Komlan Dodzi Kokoroko, s’est félicité de ce nouvel appui de l’AFD.