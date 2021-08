Capacités d'accueil et qualité de l'enseignement

La Banque mondiale a approuvé un financement de 60,1 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) et du Partenariat Mondial pour l’Education pour aider le gouvernement du Togo à améliorer la qualité et assurer un accès équitable à l'éducation de base.

Ainsi, le 'Projet d'Amélioration de la Qualité et de l'Equité de l'Education de Base’ soutiendra la mise en œuvre du Plan Sectoriel de l’Education 2020-2030 du gouvernement, indique un communiqué de la Banque.

Les interventions du projet visent à renforcer l'enseignement primaire et le premier cycle du secondaire, ainsi qu’améliorer la gestion globale du système éducatif.

En plus de la construction de nouvelles salles de classe, le projet soutiendra la formation des enseignants, la réforme des curricula, la politique des manuels scolaires ainsi qu’un programme de subvention basée sur la performance. Afin de réduire les obstacles à la scolarisation des filles dans les zones défavorisées, le projet soutiendra la mise en œuvre d'un ensemble d'interventions à plusieurs niveaux pour créer un environnement sécurisé et sensible à la dimension du genre.

‘En dépit des efforts déployés ces dernières années, le secteur éducatif demeure confronté à d’important défis qui expliquent parfois les faibles résultats d’apprentissage ‘, a déclaré Hawa Wague, représentante de la BM pour le Togo.

‘Ce financement contribuera à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025 en soutenant les projets prioritaires visant à augmenter les capacités d’accueil scolaire et à améliorer la qualité de l’enseignement ; ceci afin de renforcer l’indice du capital humain du pays’, a-t-elle précisé.

Pour promouvoir le numérique dans l’environnement scolaire, le projet financera la mise en place d'une plateforme multimodale d'apprentissage à distance, en mutualisant les efforts existants et futurs.

Le projet d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation de base s’aligne sur les objectifs fondamentaux du Plan national de développement (PND) du Togo.

Il s'inscrit aussi dans la nouvelle feuille de route nationale 2025 du gouvernement dont l'un des objectifs est d’offrir une éducation équitable et de qualité à tous les élèves, note la Banque mondiale.