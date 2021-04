En prise directe avec l'enseignement

Les appels sont gratuits et anonymes

Créer de l’interaction entre parents d’élèves et ministère de l’Education, c’est le souhait des pouvoirs publics. Objectif, améliorer le système éducatif.

Une ligne verte va permettre de signaler des dysfonctionnements, mais également de transmettre des suggestions.

‘Nous voulons permettre une remontée rapide d’informations sur les éventuels problèmes et manquements afin de mener des actions urgentes et ciblées’, explique Komlan Dodzi Kokoroko, le ministre des Enseignements primaire et secondaire.

Le numéro gratuit est le 8250.