Faire éclore les talents le plus tôt possible

‘Creaschool’ est un nouveau programme développé par ‘Africa Coworkers’.

Cette structure, soutenue par l’OIF, est une sorte de maison de l’entrepreneuriat dont la vocation est de faire éclore les talents.

Creaschool procède de la même logique en s’adressant aux enfants et adolescents scolarisés.

‘L'objectif est de les aider à développer leur capacité de mémorisation, leur esprit de créativité pour faciliter leurs études et les préparer le plus tôt possible à l’univers professionnel', explique Dieudonné Tchably, coordonnateur de ce projet.

Le programme sera présenté au public vendredi à Lomé lors d’une Journée portes ouvertes au siège d’Africa Coworkers qui est aussi un espace de coworking accueillant des jeunes pouces.