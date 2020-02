Stéphane Nomis, l’ancien Judoka français, et président de la Fondation Ippon a lancé mercredi à Lomé les premières écoles numériques du Togo.

L’école maternelle et primaire ‘La Ruche' et le complexe scolaire ‘Baouba’ bénéficient chacune d'une salle multimédias dotée de 10 ordinateurs.

‘Un des domaines où il n’y a pas de chômage dans le monde, c’est l’ingénierie informatique. L’informatique, c’est le changement. Et donc, on ne donne pas seulement les ordinateurs. On veillera à ce que ce changement soit perceptible dans la vie des enfants’, a déclaré M. Nomis.

Didier Drogba, parrain de l’initiative, devait être présent, mais il a eu un empêchement de dernière minute.

Ippon veut lutter contre la fracture numérique en favorisant l’apprentissage des plus jeunes à l’outil informatique.