Le Togo a besoin de spécialistes maison

Le Togo souhaite parvenir à un taux d'électrification de 75% à l'horizon 2025 et 100% en 2030. Le pays a lancé il y a deux an un vaste plan en faveur des énergies nouvelles, notamment via le hors-réseau.

Il faudra donc des spécialistes pour mettre en oeuvre ce vaste projet.

C’est dans ce contexte que l’Université de Lomé lance un Doctorat en en maîtrise de l’électricité dont la formation sera assurée par le Laboratoire de recherche du Centre d’excellence régional pour la maîtrise de l’électricité (CERME).

Ce cycle est ouvert aux titulaires d’un DEA ou d’un Master.