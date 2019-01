Les enseignants ont le sourire; les élèves aussi

Gouvernement et syndicats d’enseignants ont signé la paix des braves. Un accord global a été validé il y a quelques mois. Résultat, plus aucun mouvement de grève n’est venu perturber le fonctionnement du primaire et du secondaire depuis la rentrée en octobre.

Pour la CSET (Coordination des syndicats de l’éducation du Togo), principal négociateur avec le ministère de tutelle et à l’origine des grèves, le climat de dialogue qui s’est instauré permet d’entrevoir une période de calme.

Yaovi Ilétou Atchou Atcha, le coordonnateur de la CSET, estime même que 2018 a été ‘une année remarquable pour le monde de l’éducation’.

Republicoftogo.com : L’année qui vient de s’achever a été caractérisée par des grèves à répétition dans les établissements scolaires

Yaovi Atchou Atcha : Certainement, mais 2018 constitue aussi une année remarquable en ce sens qu’elle a été celle de la signature de l’accord qui a abouti à l’adoption du statut particulier des enseignants.

Aux autorités, nous exprimons notre reconnaissance pour avoir contribué à la résolution et à la satisfaction de la plate-forme revendicative portée par la CSET et les autres organisations syndicales.

Republicoftogo.com : Les engagements ont-ils été tenus par les deux parties ?

Yaovi Atchou Atcha : le protocole signé en avril contenait des points à réaliser au plus tard à la fin de 2018. Aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux de constater la satisfaction des points prévus. L'adoption du statut particulier du corps des fonctionnaires de l'enseignement, le concours de recrutement des enseignants, le rappel du milliard promis…

Pour les points encore en suspend nous espérons trouver une solution rapidement.

Tout ceci dépendra de la mise en commun des efforts du gouvernement, des partenaires sociaux et des camarades enseignants.

Republicoftogo.com : Les cours ont repris ce matin après les congés habituels. Comment voyez-vous ce nouveau semestre ?

Yaovi Atchou Atcha : Avec beaucoup de sérénité et avec l’espoir que le monde éducatif connaisse une période de calme ; une première depuis 2012.