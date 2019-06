Meilleure gouvernance universitaire

Une convention de partenariat entre les universités publiques du Togo et le Système des Nations Unies (SNU) a été signé mardi.

Cette coopération vise à renforcer la gouvernance universitaire.

Le SNU soutiendra les actions de développement pédagogique appropriées en matière de formation. Il apportera son soutien dans le numérique éducatif et l'intelligence artificielle, le digital, la diffusion et la vulgarisation des innovations et des résultats des chercheurs.

La convention a été signé par Damien Mama, le représentant du SNU au Togo, les présidents des deux universités publiques (Lomé et Kara) et par Koffi Akpagana, le ministre de l'Enseignement supérieur.

Le Système des Nations unies est composé de différentes agences : PNUD, PAM, UNICEF, FNUAP, UNODC, HCR, notamment.