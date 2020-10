Le ministre des Enseignements primaire et secondaire, Dodzi Komlan Kokoroko, a reconnu jeudi que le manque d’infrastructures constituait un problème.

'Le gouvernement va carrément construire de salles de classe en bonne et due forme', a-t-il déclaré. Les apatames ne seront plus utilisés comme salles de cours.

Sur le plan sanitaire, le ministre a rappelé les mesures déjà annoncées : distanciation, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, principe du double flux …

Il s’est voulu ouvert à un dialogue avec les enseignants et les syndicats

‘Le gouvernement reste attentif à toutes les préoccupations qui sont bien légitimes. Mais chacun d'entre nous doit prendre la mesure des enjeux et des responsabilités en admettant que nous traversons une année anormale et par extension une année budgétaire difficile. Il nous faut beaucoup de sacrifice et de confiance et pour cela nos portes restent toujours ouvertes', a-t-il affirmé.

Une façon d’appeler le monde de l’éducation à la patiente.