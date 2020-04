Personne ne sera oublié

Il n’y aura pas de ségrégation entre les enseignants du public et ceux du privé, a assuré lundi Affoh Atcha-Dédji, le ministre des Enseignements primaire et secondaire.

Ecoles, collèges et lycées sont fermés depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus.

Les professeurs du public - des fonctionnaires - sont payés, mais quid pour ceux travaillant dans les établissements privés.

‘La crise est là. Elle touche les enseignants du public et du privé On ne laissera personne de côté’, a indiqué le ministre qui a rappelé que l’Etat avait accordé aux écoles privées et confessionnelles une subvention de 5 milliards de Fcfa pour 2020. De quoi payer les salaires sans problèmes.

Par ailleurs, les 12.000 enseignants volontaires recevront également une aide pendant toute la durée de la crise sanitaire.