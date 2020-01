Promotion climat

Les étudiants de la première promotion du Doctorat délivré par le Centre ouest africain des services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) ont effectué leur rentrée vendredi.

Le WASCAL (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use) est financé par le ministère fédéral allemand de l'Education et de la Recherche. Il est situé sur le campus de l'université de Lomé.

Les étudiants viennent du Bénin, du Burkina-Faso, de Côte d'ivoire, du Ghana, de Gambie, du Mali, du Niger, du Nigéria du Sénégal et du Togo.

L’enseignement est conçu pour aider à développer des mesures d'adaptation et d'atténuation efficaces aux changements climatiques.

‘Mon pays est fier d'apporter son soutien à cette initiative qui permettra d'avoir des universitaires compétents capables d'apporter des solutions pour résoudre les problèmes liés aux effets du changement climatique' a déclaré Matthias Veltin, l’ambassadeur d’Allemagne au Togo.