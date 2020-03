Recherche : 100 millions pour commencer

Le Togo manque de moyens pour la recherche. Un début de réponse a été donné jeudi avec l’annonce par l’université de Lomé de la création d’un fonds de 100 millions de Fcfa. C’est peu, mais suffisant pour commencer.

D’ci 10 ans - et avec beaucoup plus de moyens - l’UL espère avancer dans des travaux scientifiques en lien avec des défis sociétaux et au profit des communautés locales, nationales et internationales.

L’objectif de la plus grande université du pays est d’établir un lien solide entre la recherche et le monde de l’entreprise.

‘Nous devons avoir une recherche au service du développement. Le fonds lancé ce jour contribuera à tirer les travaux vers le haut’, a indiqué Dodzi Kokoroko, le président de l’UL.