Sans tabous

Contribuant à préparer les élèves à leur vie d'adulte, l'éducation à la sexualité se fonde sur les valeurs d’égalité, de tolérance, de respect de soi et d'autrui. Elle veille à garantir le respect des consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de chacun.

L'éducation à la sexualité en milieu scolaire contribue à l'apprentissage d'un comportement responsable, dans le respect de soi et des autres.

Mais ces cours se heurtent bien souvent à l’hostilité des parents et des professeurs. Quand aux premiers intéressés, il éprouvent de la gêne.

Fort de ce constat, l’association togolaise pour le bien-être familial (ATBEF) a jugé bon de proposer des cours d'éducation sexuelle en ligne. En toute discrétion pour les utilisateurs.La plateforme offre d’aller plus loin sur la santé sexuelle et reproductive, les sentiments amoureux, les pratiques sexuelles, les notions de consentement et de respect mutuel etc…

Plus de 3.000 grossesses sont enregistrées chaque année en milieu scolaire.