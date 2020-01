Un universitaire d'exception

L’un des plus brillants universitaires togolais sera honoré mardi par l’université de Lomé.

Agrégé de droit public et de science politique, Koffi Ahadzi-Nonou a assumé les fonctions de président de l’UL de 2006 à 2014. Il est Professeur titulaire dans cet établissement et enseignant invité dans plusieurs universités africaines et françaises.

Un colloque international lui est dédié en présence de plusieurs universitaires étrangères dont Dominique Breillat (Université de Poitiers), Fabrice Hourquebie (Université de Bordeaux), Joseph Djogbenou (Université d’Abomey-Calavi) et président de la Cour constitutionnelle du Bénin.

A 65 ans, Koffi Ahadzi-Nonou est titulaire d’un Doctorat d’Etat en droit public à l’université de Poitiers. Il est également agrégé de droit public et de sciences politiques et professeur titulaire des Universités.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages juridiques consacrés, notamment aux droits de l'homme et au développement.